Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Megahub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2, 198 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược marketing cho OpenMed.

Thực hiện các hoạt động marketing trực tuyến và ngoại tuyến.

Quản lý và phát triển các kênh truyền thông của OpenMed (website, mạng xã hội,...).

Sáng tạo nội dung marketing hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.

Hỗ trợ Trưởng phòng Marketing trong việc xây dựng kế hoạch và báo cáo.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành y tế).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Sáng tạo, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có kiến thức về marketing trực tuyến (SEO, SEM, Social Media Marketing...) và marketing ngoại tuyến.

Sử dụng thành thạo các công cụ marketing và tin học văn phòng.

Quyền Lợi

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Cơ hội được đào tạo và phát triển bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN...).

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

