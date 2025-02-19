Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra thói quen, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, để từ đó đưa ra kế hoạch triển khai hoạt động Marketing phù hợp.

Liên hệ các bên cung cấp triển khai và lên chiến dịch quảng cáo

Xây dựng ý tưởng cho hoạt động quảng cáo và truyền thông

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty, sáng tạo nội dung cho website, mạng xã hội, sự kiện, diễn đàn.

Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài viết, idea video / hình ảnh, quay dựng các video clip…

Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,…).

Quản lý kênh truyền thông: Quản lý và tối ưu hiệu quả các kênh truyền thông của công ty: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, website, email...

Theo dõi và tương tác với khách hàng trên các nền tảng truyền thông. Đo lường và đánh giá hiệu quả:

Theo dõi hiệu suất các chiến dịch quảng cáo, sử dụng công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Ads Manager.

Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

Xử lý khủng hoảng truyền thông

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban giám đốc.

Theo dõi feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.

Hiểu được nội dung mà khách hàng đang quan tâm, đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để đưa ra những kiến thức thực sự có ích và quý báu.

Cập nhật thường xuyên các tin tức, xu hướng mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm kho nội dung viết bài.

Nghiên cứu, phân tích các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và so sánh với các sản phẩm công ty mình để xây dựng chiến dịch Marketing hiệu quả.

Phối hợp với phòng kinh doanh, xây dựng các ý tưởng, chính sách bán hàng hợp lý để đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Kỹ năng tư duy sáng tạo, cập nhật xu hướng

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Kinh nghiệm bên mảng FnB

Am hiểu về ngành nhà hàng về các kênh table now ,Grab ,Passgo….

Am hiểu về truyền thông,quảng cáo , Digital Marketing

Khả năng tổng hợp phân tích thông tin chính xác

Sử dụng tốt các công cụDigital Marketing

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Thu nhập: từ12 triệu - 15 triệu

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động

Chính sách nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép năm, thưởng tháng 13

