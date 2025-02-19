Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra thói quen, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, để từ đó đưa ra kế hoạch triển khai hoạt động Marketing phù hợp.
Liên hệ các bên cung cấp triển khai và lên chiến dịch quảng cáo
Xây dựng ý tưởng cho hoạt động quảng cáo và truyền thông
Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.
Quản lý các trang mạng xã hội của công ty, sáng tạo nội dung cho website, mạng xã hội, sự kiện, diễn đàn.
Phối hợp với marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,…) như bài viết, idea video / hình ảnh, quay dựng các video clip…
Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu..
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.
Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,…).
Quản lý kênh truyền thông: Quản lý và tối ưu hiệu quả các kênh truyền thông của công ty: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, website, email...
Theo dõi và tương tác với khách hàng trên các nền tảng truyền thông. Đo lường và đánh giá hiệu quả:
Theo dõi hiệu suất các chiến dịch quảng cáo, sử dụng công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Ads Manager.
Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
Xử lý khủng hoảng truyền thông
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban giám đốc.
Theo dõi feedback của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.
Hiểu được nội dung mà khách hàng đang quan tâm, đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để đưa ra những kiến thức thực sự có ích và quý báu.
Cập nhật thường xuyên các tin tức, xu hướng mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm kho nội dung viết bài.
Nghiên cứu, phân tích các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và so sánh với các sản phẩm công ty mình để xây dựng chiến dịch Marketing hiệu quả.
Phối hợp với phòng kinh doanh, xây dựng các ý tưởng, chính sách bán hàng hợp lý để đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Kỹ năng tư duy sáng tạo, cập nhật xu hướng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm bên mảng FnB
Am hiểu về ngành nhà hàng về các kênh table now ,Grab ,Passgo….
Am hiểu về truyền thông,quảng cáo , Digital Marketing
Khả năng tổng hợp phân tích thông tin chính xác
Sử dụng tốt các công cụDigital Marketing
Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động
Chính sách nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép năm, thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Tinh Hoa Biển Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI