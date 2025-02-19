Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG
- Hồ Chí Minh:
- 373/14 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ & phối hợp thực hiện các thông tin, chương trình cho các hoạt động quảng cáo, PR cho sản phẩm, dịch vụ theo phân công của team Marketing.
- Phối hợp các phòng ban làm việc, giải quyết các thông tin, chứng từ của phòng Marketing.
- Hỗ trợ vận hành sự kiện, chương trình hội thảo (nếu có)
- Hỗ trợ phát triển nội dung trên các nền tảng social media
- Thực hiện các báo cáo hoặc công việc khác theo yêu cầu chung của phòng Marketing, và công ty
- Hỗ trợ các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp – Trưởng phòng Marketing
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng tin học văn phòng, các ứng dụng thiết kế cơ bản: capcut, photoshop,…
- Có tư duy tốt về hình ảnh, thẩm mỹ
- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, sắp xếp công việc, thời gian, và giấy tờ văn phòng
- Năng động, sáng tạo, biết lắng nghe góp ý, cầu thị, chịu khó
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo và hướng dẫn đầy đủ trong công việc
- Hỗ trợ trong việc thực tập (cho sinh viên năm cuối)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
