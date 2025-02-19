Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 373/14 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ & phối hợp thực hiện các thông tin, chương trình cho các hoạt động quảng cáo, PR cho sản phẩm, dịch vụ theo phân công của team Marketing.

- Phối hợp các phòng ban làm việc, giải quyết các thông tin, chứng từ của phòng Marketing.

- Hỗ trợ vận hành sự kiện, chương trình hội thảo (nếu có)

- Hỗ trợ phát triển nội dung trên các nền tảng social media

- Thực hiện các báo cáo hoặc công việc khác theo yêu cầu chung của phòng Marketing, và công ty

- Hỗ trợ các hoạt động khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp – Trưởng phòng Marketing

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao đẳng / Đại học (từ năm 02 trở lên) / Chuyên ngành MKT, Truyền thông, QTKD, và các ngành liên quan khác

- Sử dụng tin học văn phòng, các ứng dụng thiết kế cơ bản: capcut, photoshop,…

- Có tư duy tốt về hình ảnh, thẩm mỹ

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, sắp xếp công việc, thời gian, và giấy tờ văn phòng

- Năng động, sáng tạo, biết lắng nghe góp ý, cầu thị, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + phụ cấp (Thỏa thuận)

- Được đào tạo và hướng dẫn đầy đủ trong công việc

- Hỗ trợ trong việc thực tập (cho sinh viên năm cuối)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG

