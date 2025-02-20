Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai kế hoạch Marketing, truyền thông online và offline trên các kênh mạng xã hội theo hướng dẫn;

Viết bài trên các kênh fanpage của công ty (facebook, tiktok);

Chạy các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Tiktok Ads;

Theo dõi và phân tích số liệu của các kênh Fanpage;

Tổ chức các sự kiện, chương trình marketing của công ty

Chi tiết cụ thể công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 20 đến 35

Trình độ Cao Đẳng, Đại Học trở lên;

Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tiếng anh tốt, Ưu tiên thành thạo tiếng Anh;

Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc;

Sáng tạo, cần cù, siêng năng, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm.

Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm

Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : từ 12,000,000 vnd ( chưa bao gồm thưởng Incentive )

Thương tháng 13, đóng BHXH theo quy định nhà nước.

Teambuilding

Cung cấp trà bánh miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM

