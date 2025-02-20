Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 98 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiểng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Triển khai kế hoạch Marketing, truyền thông online và offline trên các kênh mạng xã hội theo hướng dẫn;
Viết bài trên các kênh fanpage của công ty (facebook, tiktok);
Chạy các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Tiktok Ads;
Theo dõi và phân tích số liệu của các kênh Fanpage;
Tổ chức các sự kiện, chương trình marketing của công ty
Chi tiết cụ thể công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 20 đến 35
Trình độ Cao Đẳng, Đại Học trở lên;
Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tiếng anh tốt, Ưu tiên thành thạo tiếng Anh;
Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc;
Sáng tạo, cần cù, siêng năng, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm.
Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm
Trình độ Cao Đẳng, Đại Học trở lên;
Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu tiếng anh tốt, Ưu tiên thành thạo tiếng Anh;
Nhiệt huyết, chủ động và linh hoạt đáp ứng nhu cầu công việc;
Sáng tạo, cần cù, siêng năng, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm.
Có kỹ năng tổ chức và lên kế hoạch, sắp xếp công việc;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm
Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : từ 12,000,000 vnd ( chưa bao gồm thưởng Incentive )
Thương tháng 13, đóng BHXH theo quy định nhà nước.
Teambuilding
Cung cấp trà bánh miễn phí
Thương tháng 13, đóng BHXH theo quy định nhà nước.
Teambuilding
Cung cấp trà bánh miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WEAVERS VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI