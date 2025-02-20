Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook, google, gmail mkt, zalo OA, sms mkt, tiktok.

Quản lý các kênh của công ty : web, fanpage fb, zalo oa, pinterest, instagram, linked, youtube.

Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng. Đo lường hiệu quả quảng cáo.

Có kinh nghiệm làm Ladingpage

• Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng lĩnh vực Digital Marketing;

• Có kiến thức về Ads trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok

• Nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần chủ động học hỏi, chăm chỉ, chính trực.

- Có kiến thức về thị trường nắm bắt trend tốt phục vụ cho ý tưởng quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-15tr/ tháng + hoa hồng trên leads + hoa hồng trên hợp đồng.

- Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng, năng động, đề cao tính sáng tạo.

- Thu nhập tốt + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.

- Các phúc lợi của Công ty: Du lịch, sinh nhật, team building... được tổ chức định kì.

