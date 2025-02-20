Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MỚI
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 136 Nguyễn Hữu Tiến, P.Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook, google, gmail mkt, zalo OA, sms mkt, tiktok.
Quản lý các kênh của công ty : web, fanpage fb, zalo oa, pinterest, instagram, linked, youtube.
Quản lý ngân sách chạy quảng cáo.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng. Đo lường hiệu quả quảng cáo.
Có kinh nghiệm làm Ladingpage
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng lĩnh vực Digital Marketing;
• Có kiến thức về Ads trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok
• Nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần chủ động học hỏi, chăm chỉ, chính trực.
- Có kiến thức về thị trường nắm bắt trend tốt phục vụ cho ý tưởng quảng cáo.
• Có kiến thức về Ads trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok
• Nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần chủ động học hỏi, chăm chỉ, chính trực.
- Có kiến thức về thị trường nắm bắt trend tốt phục vụ cho ý tưởng quảng cáo.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10-15tr/ tháng + hoa hồng trên leads + hoa hồng trên hợp đồng.
- Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng, năng động, đề cao tính sáng tạo.
- Thu nhập tốt + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.
- Các phúc lợi của Công ty: Du lịch, sinh nhật, team building... được tổ chức định kì.
- Môi trường làm việc trẻ trung, hòa đồng, năng động, đề cao tính sáng tạo.
- Thu nhập tốt + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ.
- Các phúc lợi của Công ty: Du lịch, sinh nhật, team building... được tổ chức định kì.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG KIẾN TRÚC MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI