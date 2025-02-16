Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CIEM GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 19 Đặng Vũ Hỷ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing cho công ty.

- Quản lý các chiến dịch quảng cáo, từ online đến offline, nhằm nâng cao thương hiệu công ty.

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, đặc biệt là thị trường du học Hàn Quốc, để đưa ra các chiến lược phát triển hiệu quả.

- Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chương trình marketing và phát triển công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích văn hóa Hàn Quốc, có kiến thức về thị trường du học Hàn Quốc là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là marketing giáo dục.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Sáng tạo, nhiệt huyết và có khả năng quản lý công việc hiệu quả.

- Có thể sử dụng Canva, Capcut thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH CIEM GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thương lượng, tùy thuộc vào kinh nghiệm.

- Thưởng theo hiệu suất công việc.

- Đóng BHXH đầy đủ.

- Teambuilding, du lịch và các hoạt động kết nối nhân viên.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CIEM GLOBAL

