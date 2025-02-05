Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH XNK TM VT Trà Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

- Thành thạo và Tối ưu hóa các công cụ SEO on website (onpage, offpage, Digital marketing, sáng tạo và xây dựng nội dung tăng traffic, tăng thứ hạng keywword on google)

- Lập kế hoạch, lên ý tưởng kịch bản workshop, event, make, edit video on Social Digital, TMĐT,..

- Theo dõi, đăng ký các CTKM trên sàn TMĐT.

- Triển khai thực hiện tổ chức các phiên live stream bán hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty với đội inhouse và đối tác.

- Quản lý hệ thống website, fanpage…

- Trực, Tổng hợp tiếp nhận đơn hàng online trên các sàn TMĐT.

- Thiết kế 2D các ấn phẩm poster liên quan đến thương hiệu công ty.

- Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn