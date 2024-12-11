Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nat Du Học Switzerland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 105 Cô Giang, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh - 318 - 320, Nguyễn Oanh, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mục Tiêu Phát Triển Thị Trường:

Kết nối với các trường THPT, ĐH trong nước.

Đàm phán, tổ chức sự kiện, hội thảo.

Thuyết trình song ngữ trong các buổi hội thảo, cuộc họp và liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Lên ý tưởng, đề xuất, xây dựng, quản lý nội dung bài quảng cáo, bài PR, chiến dịch marketing online, truyền thông trên Fanpage, Website, Youtube (Biết thêm Zalo, Instagram là 1 lợi thế).

- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

- Quản trị nội dung trên website, Facebook, Youtube (cập nhật bài viết, hình ảnh, thông tin)

- Viết bài, biên tập tin/bài phù hợp với các chiến dịch, chương trình, sự kiện truyền thông, quảng cáo của Công ty.

- Có kinh nghiệm triển khai brand name cho Doanh nghiệp và truyền thông nội bộ tốt.

- Có khả năng đứng trước ống kính là lợi thế (Sẽ được đào tạo)

- Theo dõi, bám sát các chiến dịch Marketing Online/Offline của công ty nhằm đạt được KPI yêu cầu của phòng Marketing.

- Duy trì, thực hiện và quản lý các kênh truyền thông của công ty (Website, Fanpage)

Tại Công Ty TNHH Nat Du Học Switzerland Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, CĐ ... theo luật LĐ.

Tham gia các hoạt động, hội thảo, Team Building, Từ Thiện của công ty.

Có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo, ý tưởng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nat Du Học Switzerland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin