Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 15 Đường Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch content và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt;
Đo lường và phân tích chiến dịch quảng cáo để tối ưu nội dung/thiết kế/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi;
Báo cáo các chỉ số về hiệu suất của các kênh và chiến dịch quảng cáo;Lên kế hoạch nội dung, viết bài chuẩn SEO, Theo dõi, phân tích, đánh giá, tối ưu kết quả SEO & báo cáo thứ hạng từ khóa, traffic.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 25-30 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ seo website.
Nắm rõ các phương pháp SEO, SEM.
Có khả năng chạy quảng cáo Google ads, Facebook ads
Yêu thích quảng cáo, truyền thông, thiết kế website, dịch vụ SEO.
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ seo website.
Nắm rõ các phương pháp SEO, SEM.
Có khả năng chạy quảng cáo Google ads, Facebook ads
Yêu thích quảng cáo, truyền thông, thiết kế website, dịch vụ SEO.
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh,phù hợp với năng lực
Thưởng hấp dẫn theomức độ hoàn thành công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Đượctrong môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong công việc.
Thưởng hấp dẫn theomức độ hoàn thành công việc
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Đượctrong môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.
Cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI