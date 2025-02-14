Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 15 Đường Hoàng Diệu, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch content và triển khai các chiến dịch quảng cáo theo ngân sách được duyệt;

Đo lường và phân tích chiến dịch quảng cáo để tối ưu nội dung/thiết kế/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi;

Báo cáo các chỉ số về hiệu suất của các kênh và chiến dịch quảng cáo;Lên kế hoạch nội dung, viết bài chuẩn SEO, Theo dõi, phân tích, đánh giá, tối ưu kết quả SEO & báo cáo thứ hạng từ khóa, traffic.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 25-30 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ seo website.

Nắm rõ các phương pháp SEO, SEM.

Có khả năng chạy quảng cáo Google ads, Facebook ads

Yêu thích quảng cáo, truyền thông, thiết kế website, dịch vụ SEO.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh,phù hợp với năng lực

Thưởng hấp dẫn theomức độ hoàn thành công việc

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Đượctrong môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Việt Thương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.