Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29

- 31 đường số 11, Phạm Hùng Nối dài, Bình Hưng, Bình Chánh, TPHCM, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Thực hiện kế hoạch, phối hợp triển khai, theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động tiếp thị, truyền thông và marketing.
- Xây dựng chiến lược, kênh kpi và đánh giá nhân sự phòng Marketing
- Lập kế hoạch phát triển tháng, tuần, bảng phân công công việc chi tiết hoạt động bộ phận marketing.
- Phân chia và đánh giá kpi phòng Marketing từng thành viên dựa trên hiệu quả công việc giao cho từng thành viên cụ thể.
- Kiểm soát các công cụ Marketing và đưa ra giải pháp quản lý các công cụ AI để có thể triển khai hiệu quả hoạt động marketing.
- Dự trù, phân bổ ngân sách và kiểm soát chi phí quảng cáo phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt.
- Duy trì và xây dựng chiến lược tiếp thị & phát triển kênh thương mại điện tử, trang mạng xã hội, hội nhóm,…
- Tìm kiếm và làm việc với các đối tác/ đại lý tổ chức/ thực hiện quảng cáo/ PR/ Event…. uy tín chuyên nghiệp để thực hiện các chiến dịch và kế hoạch marketing.
- Quản lý các hoạt động liên quan đến báo chí, bài báo kết hợp marketing hiệu quả.
- Hỗ trợ chạy quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, quảng cáo của công ty.
- Cung cấp cho bộ phận bán hàng các tài liệu quảng cáo, sales kit, catalogue sản phẩm, các ấn phẩm để cung cấp cho khách hàng và khách hàng tiềm năng.
- Trao đổi & đề xuất kịp thời các phương án bán hàng hiệu quả nhằm tăng doanh số trong các thời kỳ thấp điểm, thời kỳ cạnh tranh cao điểm trên thị trường.
- Phân khúc khách hàng mục tiêu thông qua nghiên cứu và tiếp thị thông minh để đề xuất các chương trình phù hợp cho từng sản phẩm, dịch vụ để nâng cao hình ảnh thương hiệu.
- Xây dựng và theo dõi kế hoạch tiếp thị đối với khách hàng chiến lược. Phối hợp, hỗ trợ BP Kinh Doanh trong việc cung cấp thông tin, kiến thức sản phẩm và huấn luyện đội ngũ Kinh Doanh về các nội dung này.
- Thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường, phân tích các đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược marketing phù hợp với doanh nghiệp.
- Trực tiếp đánh giá hiệu suất marketing của các bộ phận marketing hỗ trợ trong việc tạo ra những chương trình truyền thông trên các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử, và các website/ liên kết website cho thương hiệu Công ty được lan truyền rộng rãi, tăng nhận thức về thương hiệu trên thị trường, thu hút thêm nhiều người tiêu dùng.
- Dự đoán xu hướng kinh doanh và hành vi của người tiêu dùng. Sau khi thu thập dữ liệu, phân tích và giải thích các kết quả, đưa ra những báo cáo đánh giá giúp phòng Kinh doanh đưa ra các chính sách kinh doanh thích hợp.
- Xây dựng và đổi mới các chiến dịch giúp tăng số lượng khách hàng chất lượng cao với mục tiêu biến họ thành khách hàng trung thành trong tương lai.
- Xây dựng các kênh hợp tác với KOL, idol trên các trang mạng xã hội nhằm phát triển kênh live stream và quảng bá cho hệ thống marketing, giúp cho doanh nghiệp bán hàng hiệu quả trên các trang online.
- Quản trị marketing hiệu quả bao gồm: email marketing, quảng cáo nhấp chuột PPC, quảng cáo tiếp thị, tiếp thị truyền thông xã hội, mobile marketing, video marketing, content marketing, affiliate marketing, quan hệ công chúng trực tuyến.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing, Quản trị Marketing/ Báo chí/ Truyền thông/ Media hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Trình độ chuyên môn:
- Kỹ năng:
Kỹ năng:
o Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng
o Kỹ năng sử dụng các công cụ Marketing, truyền thông, công nghệ
o Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian
o Kỹ năng quản lý nhóm, tổ chức công việc, phân chia công việc hiệu quả
o Khả năng tổng hợp và phân tích thông tin chính xác
o Năng lực thích ứng và sáng tạo trong chuyển đổi nội dung.
- Kinh nghiệm làm việc:
Kinh nghiệm làm việc:
o 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
o Có kiến thức và hiểu biết tốt về các hoạt động marketing.
- Tính cách:
Tính cách:
o Quyết đoán, linh hoạt, nhanh nhạy trong tư duy và xử lý công việc
o Năng động, trung thực, tính cam kết cao và có tinh thần trách nhiệm.
- Khác:
Khác:
o Tin học văn phòng chuyên nghiệp (MS Word, Excel, PowePoint)
o Hiểu biết các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Marketing
o Có kiến thức và hiểu biết tốt về thị trường, truyền thông, quảng cáo

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận + Thưởng theo: + % KPI mỗi quý( thu nhập có thể lên tới 25-30 triệu nếu KPI hiệu quả)
Lương:
- Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 6 (8h – 17h) / thứ 7 (8h – 12h)
Thời gian làm việc:
- Thử việc 2 tháng. Đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức
- Sau 6 tháng review tăng lương/ lần
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo tạo cơ hội phát triển.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty
- Được hỗ trợ đào tạo nâng cấp các kiến thức kĩ năng trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Phương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 67 đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

