Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 797 lạc long quân, phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Quản lý & triển khai quảng cáo trực tuyến:

Quản lý & triển khai quảng cáo trực tuyến:

Lên kế hoạch, thực hiện và tối ưu Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads để tăng doanh số.

Nghiên cứu từ khóa, đối tượng khách hàng để nhắm đúng mục tiêu và tối ưu chi phí.

Theo dõi, đo lường, tối ưu CPC, CTR, ROAS… nhằm đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

Quản lý nội dung & SEO Website:

Xây dựng chiến lược SEO Onpage, Offpage giúp website tăng thứ hạng tìm kiếm.

Viết và tối ưu bài viết chuẩn SEO, cập nhật nội dung sản phẩm trên website.

Sử dụng công cụ Google Search Console, Google Analytics, As để theo dõi hiệu quả.

Sáng tạo nội dung & quản lý mạng xã hội:

Xây dựng nội dung sáng tạo (bài viết, video, infographic) cho Facebook, TikTok, YouTube, Zalo OA…

Quản lý fanpage, tạo mini-game, seeding, livestream, tăng tương tác khách hàng.

Phân tích dữ liệu & tối ưu hiệu suất:

Theo dõi hiệu quả chiến dịch bằng Google Analytics, Meta Business Suite, Google Tag Manager.

Lập báo cáo hàng tuần/tháng, đề xuất hướng cải thiện và tối ưu chiến lược marketing.

- Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để phát triển các chương trình khuyến mãi và sự kiện trực tuyến, nhằm gia tăng doanh số và sự hài lòng của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dụng cụ cầm tay, máy móc

- Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, có khả năng sử dụng Google Analytics và các công cụ phân tích khác để theo dõi và tối ưu hóa chiến dịch.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.

Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh (lương cứng từ 9-15tr + hoa hồng), thưởng 13 tháng lương theo hiệu suất làm việc.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

- Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày nghỉ lễ tết theo luật lao động.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEST TOOLS VIỆT NAM

