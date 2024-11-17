Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm Edit Video, hậu kỳ cho sản phẩm, dự án của team.

Thiết kế & chỉnh sửa hình ảnh phù hợp với từng sản phẩm, dự án của team. (10%)

Khai thác và đề xuất ý tưởng “Visual” nhằm phát triển các kênh Media: Tiktok, Youtube, Facebook, Website,...

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Content, Marketing...) để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về mặt hình ảnh, video, guideline thương hiệu trong các chiến dịch truyền thông.

Một số công việc khác theo phân công từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở bộ phận video editor tại các công ty, agency.

6 tháng kinh nghiệm làm việc ở bộ phận video editor

Đảm bảo các kỹ năng chuyên môn cần có: Thành thạo các phần mềm thiết kế, dựng video.

Kỹ năng quản lý dự án, quản lý thời gian.

Kỹ năng sáng tạo, bắt trend tốt. Ham học hỏi, chủ động trong công việc.

Có kinh nghiệm trong mảng mỹ phẩm, làm đẹp là một lợi thế.

Giỏi tiếng Anh là một lợi thế.

Có kỹ năng quay dựng (Góc máy, ánh sáng, bố cục...) là 1 lợi thế Ưu tiên

Có kiến thức về các thiết bị quay phim.

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 12 triệu

Thưởng dự án: Chia sẻ theo từng mốc doanh thu dự án.

Công ty hỗ trợ ăn trưa + gửi xe

Có cơ hội được học hỏi, làm việc với các chuyên gia đến từ các nền tảng công nghệ lớn nhất hiện nay (TikTok, Google, Meta...)

Có cơ hội được tài trợ tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác, theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ trưa 1h30p)

Văn phòng: 363/43 Bình Lợi, Bình Thạnh, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin