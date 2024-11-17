Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH HVNet
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH HVNet

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH HVNet

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm Edit Video, hậu kỳ cho sản phẩm, dự án của team.
Thiết kế & chỉnh sửa hình ảnh phù hợp với từng sản phẩm, dự án của team. (10%)
Khai thác và đề xuất ý tưởng “Visual” nhằm phát triển các kênh Media: Tiktok, Youtube, Facebook, Website,...
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Content, Marketing...) để đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về mặt hình ảnh, video, guideline thương hiệu trong các chiến dịch truyền thông.
Một số công việc khác theo phân công từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở bộ phận video editor tại các công ty, agency.
6 tháng kinh nghiệm làm việc ở bộ phận video editor
Đảm bảo các kỹ năng chuyên môn cần có: Thành thạo các phần mềm thiết kế, dựng video.
Kỹ năng quản lý dự án, quản lý thời gian.
Kỹ năng sáng tạo, bắt trend tốt. Ham học hỏi, chủ động trong công việc.
Có kinh nghiệm trong mảng mỹ phẩm, làm đẹp là một lợi thế.
Giỏi tiếng Anh là một lợi thế.
Có kỹ năng quay dựng (Góc máy, ánh sáng, bố cục...) là 1 lợi thế Ưu tiên
Có kiến thức về các thiết bị quay phim.

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 12 triệu
Thưởng dự án: Chia sẻ theo từng mốc doanh thu dự án.
Công ty hỗ trợ ăn trưa + gửi xe
Có cơ hội được học hỏi, làm việc với các chuyên gia đến từ các nền tảng công nghệ lớn nhất hiện nay (TikTok, Google, Meta...)
Có cơ hội được tài trợ tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác, theo quy định của công ty.
Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00, làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (Nghỉ trưa 1h30p)
Văn phòng: 363/43 Bình Lợi, Bình Thạnh, TPHCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH HVNet

Công ty TNHH HVNet

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 255 Bình Lợi, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

