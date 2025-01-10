Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

• Lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua.

• Tiếp nhận đề xuất mua hàng từ BCHCT và các phòng ban khác.

• Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn: tìm giá và so sánh giá để có giá tốt nhất.

• Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.

• Tiến hành mua hàng: đảm bảo đúng quy trình, đúng chất lượng, số lượng đề xuất.

• Theo dõi đơn đặt hàng và xác nhận thời gian sản xuất, theo dõi tiến độ cấp hàng, thời điểm giao hàng và phản hồi cho Ban chỉ huy Công trình/ quản lý dự án.

• Theo dõi chi phí.

• Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc.

• Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý.

• Theo dõi công nợ và hoàn ứng đúng thời gian quy định.

• Thực hiện việc báo cáo đầy đủ và đúng thời gian.