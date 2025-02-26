Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BÈ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 4 đường Bến Nghé, P. Bến Nghé, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển các NCC trong và ngoài nước có sẵn

Tìm kiếm, phát triển thêm nhiều nguồn cung cấp trong và ngoài nước để có được mức giá tốt hơn.

Đàm phán và trao đổi với các nhà cung ứng để tìm ra nguồn hàng phù hợp với mức giá tốt nhất.

Lập kế hoạch mua hàng tồn kho

Kiểm soát được các chi phí liên quan đến việc mua hàng

Theo dõi được tình trạng của hàng hóa

Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua hàng hóa

- Tiếng Anh giao tiếp

- Có kĩ năng giao tiếp, đàm phán và trình bày vấn đề

- Trung thực, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BÈ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

- Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.

-Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, các ngày lễ của phụ nữ và trẻ em....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BÈ

