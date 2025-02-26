Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BÈ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BÈ
- Hồ Chí Minh: số 4 đường Bến Nghé, P. Bến Nghé, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển các NCC trong và ngoài nước có sẵn
Tìm kiếm, phát triển thêm nhiều nguồn cung cấp trong và ngoài nước để có được mức giá tốt hơn.
Đàm phán và trao đổi với các nhà cung ứng để tìm ra nguồn hàng phù hợp với mức giá tốt nhất.
Lập kế hoạch mua hàng tồn kho
Kiểm soát được các chi phí liên quan đến việc mua hàng
Theo dõi được tình trạng của hàng hóa
Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Anh giao tiếp
- Có kĩ năng giao tiếp, đàm phán và trình bày vấn đề
- Trung thực, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BÈ Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.
-Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, các ngày lễ của phụ nữ và trẻ em....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ NHÀ BÈ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
