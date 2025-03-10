Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH TOPAZ MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 69/7 đường 18, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc tối ưu SEO website theo checklist được yêu cầu.

Nghiên cứu, phân tích từ khóa, nghiên cứu người dùng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, lên kế hoạch triển khai link building, kế hoạch triển khai content.

Theo dõi thứ hạng đánh giá chiến lược SEO

Đưa ra các đề xuất mới để mang lại kết quả tốt hơn trong công việc

Báo cáo kết quả công việc định kỳ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin (từ cao đẳng trở lên), có định hướng phát triển bản thân ở lĩnh vực SEO, Marketing Online.

Độ tuổi 22 - 25

Kinh nghiệm SEO dưới 1 năm hoặc chưa có kinh nghiệm.

Nắm vững kiến thức về HTML, CSS, cấu trúc website căn bản.

Hiểu biết về các công cụ AI và Ứng dụng

Sử dụng thành thạo máy tính.

Hiểu rõ các mạng xã hội phổ biến, và cách sử dụng.

Trung thực, kỷ luật, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, muốn phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH TOPAZ MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 1 - 2 tháng

Được đào tạo mọi kiến thức, kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc, kỹ năng mềm...

Lương : 6 – 15 triệu hoặc cao hơn tùy năng lực (chưa bao gồm + phụ cấp, thưởng )

Thưởng dự án, thưởng nóng hàng tháng nếu có đột phá trong công việc.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, đội ngũ năng động hơn 10 năm kinh nghiệm, công ty có tầm trong lĩnh vực.

Được tham gia vào các dự án lớn, cơ hội được học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm

Chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch

Du lịch TeamBuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOPAZ MEDIA

