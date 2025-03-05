Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược SEO tổng thể (bao gồm Kế hoạch tổng thể, kế hoạch quý, tháng, v.v.)nhằm tăng thứ hạng từ khóa, cải thiện lưu lượng truy cập và tối ưu hiệu suất website.

Phân tích, nghiên cứu từ khóa, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường trong ngành hàng công nghệ.

Tối ưu hóa on-page (meta title, meta description, heading, internal link,...) và off-page (backlink, social signal, entity...).

Viết và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

Phối hợp với team marketing và team sale, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ qua SEO.

Theo dõi, phân tích hiệu suất qua các công cụ như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush,...

Audit website định kỳ hằng quý để đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả website cũng như xử lý/khôi phục website khi google update.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 2 năm kinh nghiệm làm SEO, đặc biệt là SEO trong B2B.

Thành thạo các công cụ hỗ trợ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, Screaming Frog...

Hiểu biết sâu về kỹ thuật SEO, Content SEO, Entity SEO và các thuật toán của Google.

Kinh nghiệm trong việc xây dựng backlink chất lượng và tối ưu hóa trang web để đạt kết quả bền vững.

Khả năng viết nội dung chuẩn SEO để tối ưu bài viết.

Tư duy phân tích tốt, khả năng theo dõi và tối ưu hiệu suất SEO dựa trên dữ liệu.

Chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng quản lý dự án, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, quản lý thời gian.

Có kiến thức về HTML, CSS, Wordpress và GG Adwords là 1 lợi thế.

Có chứng chỉ Google Analytics hoặc các chứng chỉ liên quan đến Digital Marketing là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

10 – 15 triệu/tháng (tùy theo năng lực), thưởng hoa hồng hấp dẫn theo doanh số (B2B)

Có PC cá nhân, đảm bảo đầy đủ các thiết bị làm việc, có thể đề xuất các thiết bị khi cần thiết.

Theo quy chế thưởng hiện hành của công ty bao gồm: thưởng lễ, thưởng tết,Lương tháng 13, thưởng đột xuất,...Và các phúc lợi khác như sinh nhật, hiếu hỉ, khám sức khỏe,...

Tham gia các bữa tiệc hàng tháng, gala dinner, company trip hay YEP của công ty

Được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động và quy định của nhà nước Việt Nam & nhiều chế độ đãi ngộ khác của Công ty.

Mỗi tháng 1 ngày phép năm, nghỉ Lễ Tết theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ VŨ TIẾN

