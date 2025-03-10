Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CP TMDV Fastcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 436a/73 đường 3/2 phường 12 quận 10,Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu từ khóa, lên cấu trúc website, SEO các từ khóa trên top google, SEO traffic organic cho website công ty

Thực hiện tối ưu Onsite SEO website để thúc đẩy tổng thể từ khóa

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để xây dựng chiens lược SEO

Luôn cập nhật kiến thức để có thể phát triển khả năng về SEO marketing

Phối hợp với bộ phận Content SEO để xây dựng content chuẩn SEO cho website

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin và các ngành liên quan;

Có từ 2 năm kinh nghiệm liên quan đến SEO, ưu tiên ứng viên có các trường hợp tối ưu thành công;

Thành thạo các thuật toán của các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, v.v., nắm vững chiến lược white-hat SEO;

Sử dụng thành thạo các công cụ SEO như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush, v.v;

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có thể phối hợp với các nhóm phát triển, thị trường hoàn thành công việc tối ưu SEO;

Tại CÔNG TY CP TMDV Fastcare Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 10 triệu - 15 triệu

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định: BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo luật.

Tăng lương hàng năm, mức tăng lương thưởng tùy theo năng lực nhân viên và sự tăng trưởng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV Fastcare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin