Tuyển Nhân viên SEO công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 152/2/14 Nguyễn Văn Khối phường 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu đối thủ và xây dựng bộ từ khóa SEO phù hợp với lĩnh vực công ty.

Thực hiện các công việc SEO cho website bao gồm: Content, tối ưu Onpage, Offpage, Audit, chăm social,...

Quản lý các website, cập nhật hình ảnh dự án

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực SEO website

Có kỹ năng phân tích và quản lý website

Có tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.

Có thể sử dụng cơ bản các công cụ phục vụ trong quá trình SEO website

Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển.

Ký hợp đồng nhân viên chính thức hưởng đầy đủ các chế độ luật lao động quy định

Được đào tạo các thống kê, quản lý công dụng cụ của công ty

Thưởng lễ, tết, sinh nhật. Mỗi năm du lịch 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

