Tuyển Nhân viên SEO công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Nhân viên SEO

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 152/2/14 Nguyễn Văn Khối phường 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu đối thủ và xây dựng bộ từ khóa SEO phù hợp với lĩnh vực công ty.
Thực hiện các công việc SEO cho website bao gồm: Content, tối ưu Onpage, Offpage, Audit, chăm social,...
Quản lý các website, cập nhật hình ảnh dự án

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực SEO website
Có kỹ năng phân tích và quản lý website
Có tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc.
Có thể sử dụng cơ bản các công cụ phục vụ trong quá trình SEO website

Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hàng năm và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển.
Ký hợp đồng nhân viên chính thức hưởng đầy đủ các chế độ luật lao động quy định
Được đào tạo các thống kê, quản lý công dụng cụ của công ty
Thưởng lễ, tết, sinh nhật. Mỗi năm du lịch 1 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

công ty TNHH Xây Dựng và Triễn Lãm Gia Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 152/2/14 Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

