Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH NEBECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, tòa 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thiết kế các sản phẩm in ấn, theo nhu cầu dành cho thị trường Mỹ - EU (trên áo thun, poster, canvas, cốc,...) dựa trên các idea có sẵn
- Cập nhật thường xuyên các xu hướng thiết kế trong và ngoài nước để các sản phẩm thiết kế đạt được tính hiệu quả cao.
- Các công việc khác sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 6 tháng
- Thành thạo Photoshop, AI.
Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : 10 - 12 triệu + KPI+ PC ăn trưa+ BHXH
- Hỗ trợ máy tính làm việc.
- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật.
- Tham quan, du lịch hàng năm.
- Thử việc 2 tháng 85% lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
