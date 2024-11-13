Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH NEBECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, tòa 29T2, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Thiết kế các sản phẩm in ấn, theo nhu cầu dành cho thị trường Mỹ - EU (trên áo thun, poster, canvas, cốc,...) dựa trên các idea có sẵn

- Cập nhật thường xuyên các xu hướng thiết kế trong và ngoài nước để các sản phẩm thiết kế đạt được tính hiệu quả cao.

- Các công việc khác sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Có tối thiểu 6 tháng

- Thành thạo Photoshop, AI.

- Có kinh nghiệm làm design POD > 6 tháng

Tại CÔNG TY TNHH NEBECOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 10 - 12 triệu + KPI+ PC ăn trưa+ BHXH

- Hỗ trợ máy tính làm việc.

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật.

- Tham quan, du lịch hàng năm.

- Thử việc 2 tháng 85% lương

