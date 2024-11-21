Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Nhà Xuân Mai Tower, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, Folder, bao thư, Namecard, hình ảnh layout 2D và 3D,... phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như Website, Facebook, Youtube,...

Tiếp nhận Order từ các phòng ban: Account, Content,...

Triển khai Order theo Deadline và nội dung của Biref Order.

Kiểm tra các yếu tố Brand Guideline và Key Message cho ấn phẩm. Checklist: Text (chính tả, rõ nghĩa, đầy đủ); Font chữ; Màu Sắc; Hình ảnh sản phẩm; Bố Cục; Kích Thước Size ảnh;....

Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban/ khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm design như AI, photoshop, indesign,...

Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng và giao tiếp tốt.

Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi.

Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 - 20 triệu tùy theo năng lực (thỏa thuận) + Thưởng (nếu vượt KPI)

Thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc

Làm việc giờ hành chính: 8h30 - 18h00, T7 nghỉ cách tuần

Được hưởng chế độ về Bảo hiểm theo Luật lao động.

Các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của Công ty (tháng lương thứ 13, thưởng lễ, tết, du lịch, nghỉ mát, teambuilding, teabreak hàng tuần,...)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin