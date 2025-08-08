Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 93 Hồng Tiến, Lâm Du, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, theo dõi, kiểm soát tình hình xuất nhập vật tư tại kho theo đúng quy trình, quy định Công ty

- Theo dõi, tổng hợp, phân tích giá thành sản xuất tại công trường được giao quản lý.

- Ưu tiên kinh nghiệm kế toán thuế hoặc kế toán tại các Công trường xây dựng, khai thác Mỏ.

- Hạch toán số liệu, in, kẹp chứng từ và làm báo cáo định kỳ

- Cung cấp số liệu kế toán cho các đơn vị chức năng, Ban Giám đốc khi được yêu cầu.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng và Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng

- Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên

- Thành thạo nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và hiểu sâu về chế độ kế toán.

- Thành thạo tổng hợp và phân tích số liệu trong báo cáo.

- Là người có tính kỷ luật, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có hiểu biết tốt về công nghệ ứng dụng trong quy trình sản xuất của công ty.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 18-20 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn)

- Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

- Đầy đủ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Được đi du lịch, nghỉ mát & thưởng lễ tết theo quy định.

-Được hưởng các chế độ và quyền lợi khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

CÔNG TY TNHH DOHU MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà Nhà Xuân Mai Tower, Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

