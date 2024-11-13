Tuyển Photographer/Video Editor Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 38D3 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Phụ trách thiết kế các ấn phẩm theo yêu cầu của bộ phận marketing và bộ phận design.

• Sáng tạo content về hình ảnh, bố cục thiết kế cho các website, fanpage...

• Thiết kế các voucher, poster,brochure ...phục vụ hoạt động MKT và Sales

• Xây dựng video theo yêu cầu bằng Premier.

• Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa của các trường cao đẳng, đại học.

• Có tối thiếu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí công việc.

• Có khả năng học hỏi và tiếp nhân các công việc mới

• Nhanh nhẹn, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

• Có laptop cá nhân để thực hiện công việc.

• Có kinh nghiệm quay chụp sự kiện, sản phẩm bằng máy ảnh.

Tại Công Ty Cổ Phần IGB Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng lương: UPTO 15.000.000VNĐ (sẽ được thỏa thuận cụ thể trong buổi phỏng vấn)

• Ký HĐLĐ và hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật.

• Công ty hỗ trợ đầy đủ thiết bị quay chụp.

• Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.

• Được tranning thêm về kiến thức về digital marketing, designer.

• Có cơ hội làm việc lâu dài với công ty nếu muốn gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IGB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin