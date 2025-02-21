Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được đào tạo hướng dẫn từ A

- Z. Được tham gia các chương trình du lịch, hoạt động team

- building, Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thoải mái. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng thông qua các kênh như Zalo, Facebook, web
- Gọi điện tư vấn về SP của công ty theo danh sách data KH có sẵn
- Chăm sóc KH, thiết lập lịch hẹn với khách
- Báo cáo công việc cho quản lý về KPI hàng ngày

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 1990-2004
- Nhanh nhẹn, năng động, cởi mở, thích giao tiếp
- Ko yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng: 5 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG AN ĐẠI PHÁT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, tòa nhà MD Complex Tower, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

