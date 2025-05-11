Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành 1, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Gọi ra theo data công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm dinh dưỡng cho khách hàng
Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng cũ và mới
Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng
Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng
KHÔNG ĐI THỊ TRƯỜNG, DATA CÓ SẴN

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên
Ứng viên có kinh nghiệm về sữa dinh dưỡng là lợi thế
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, khả năng giao tiếp tốt
Có kinh nghiệm telesales từ 3 tháng đến 6 tháng

Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7tr - 15tr. Thưởng doanh số đến 5.500.000 VND/tháng.
Nhận 100% lương trong 02 tháng thử việc.
Được tham gia BHXH, BHYT đầy đủ.
Được tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24/7.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
14 ngày phép 1 năm.
Được tham gia các khóa training về kỹ năng, nghiệp vụ.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường quốc tế, hiện đại, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Công ty TNHH Viet Nam Concentrix Services

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

