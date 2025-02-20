Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1.Lương cơ bản trên 9 Triệu + lương doanh số, lương tháng 13. 2. Nghỉ phép năm theo quy định, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN... 3. Có chế độ nghỉ dưỡng hàng năm, thưởng các lễ lớn trong năm, sinh nhật, đồng phục 4. Thưởng vượt doanh số, thưởng khi có sáng kiến thiết thực, mang đến lợi ích cùa công ty.. 5. Làm việc thứ 2

- thứ 6, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết lập các mối quan hệ kinh doanh, lập kế hoạch bán hàng, duy trì mối quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác.
2. Lập kế hoạch bán hàng theo tuần / tháng gửi BGĐ.
3. Học - hiểu rõ và thuộc tính năng, sản phẩm, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh...
4. Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.
5. Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin, yêu cầu – xử lý ngay hoặc tiếp nhận thông tin báo lại trong ngày (những việc vượt thẩm quyền).
6. Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý cơ bản, chuyển cho Phòng Kế toán xin ý kiến về các điều khoản hợp đồng. Lập thủ tục ký kết hợp đồng, hoàn thiện hợp đồng.
7. Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
8. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....
9. Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ, chỉ xong trách nhiệm khi khách hàng đã thanh toán xong.
10. Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
11. Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị; duy trì các mối quan hệ khách hàng.
12. Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting...
2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
3. Trung thực, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
4. Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp tốt.
5. Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào, nhưng nếu có kinh nghiệm sẽ là lợi thế
6. Biết tiếng Anh là 1 lợi thế
7. Chịu đi công tác, gặp khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 9 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TT6 đường Tam Đảo, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

