Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 646 o. đường Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lên kế hoạch bán hàng mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tư tiktok, shopee

Kế hoạch vận hành : maketing , quảng cáo , lên sản phẩm ,,,,

Vận hành xây dựng shop titkok , shopee , để đem ra doanh số

Các công việc liên quan đến sàn thương mại điện tử

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quen thuộc với các quy tắc vận hành chung và công tác quảng bá của các nền tảng trực tuyến như shopee tiktok

Kỹ năng hợp tác tốt

Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm

Biết tiếng Trung là một lới thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 18 triệu VNĐ.

Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Hợp đồng lao đông

Môi trường làm việc thoải mái , năng đông nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

