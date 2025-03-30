Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 646 o. đường Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lên kế hoạch bán hàng mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tư tiktok, shopee
Kế hoạch vận hành : maketing , quảng cáo , lên sản phẩm ,,,,
Vận hành xây dựng shop titkok , shopee , để đem ra doanh số
Các công việc liên quan đến sàn thương mại điện tử

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quen thuộc với các quy tắc vận hành chung và công tác quảng bá của các nền tảng trực tuyến như shopee tiktok
Kỹ năng hợp tác tốt
Yêu cầu kinh nghiệm 1 năm
Biết tiếng Trung là một lới thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 18 triệu VNĐ.
Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ.
Hợp đồng lao đông
Môi trường làm việc thoải mái , năng đông nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ YI QI YING

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24C, Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

