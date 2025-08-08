Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: , Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Thông tin chung:

- Phòng ban: Phòng Nhân sự;

- Thời gian làm việc:

- Địa điểm làm việc: 48 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Q. Phú Nhuận;

II. Mô tả công việc:

- Thực hiện công tác tuyển dụng (xây dựng nguồn, search hồ sơ, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc, liên hệ, phản hồi ứng viên, ...);

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng (viết content tuyển dụng, seeding Fanpage, ...);

- Tham gia các lớp đào tạo từ các nhãn hàng lớn;

- Hỗ trợ các công tác hành chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên: thực tập toàn thời gian;

- Thực tập từ 4 - 6 tháng;

- Sinh viên năm 4 hoặc sắp Tốt nghiệp, chuyên ngành Nhân sự, QTKD, ...;

- Có laptop cá nhân để làm việc;

- Năng động, chịu khó, ham học hỏi, chủ động trong công việc;

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

- Trợ cấp 2.000.000 đồng/tháng trong quá trình thực tập;

- Hỗ trợ mộc thực tập;

- Trực tiếp tham gia các hoạt động tuyển dụng khối Clinic;

- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.