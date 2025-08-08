Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
- Hồ Chí Minh: , Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Thông tin chung:
- Phòng ban: Phòng Nhân sự;
- Thời gian làm việc:
- Địa điểm làm việc: 48 Lê Văn Sỹ, Phường 11, Q. Phú Nhuận;
II. Mô tả công việc:
- Thực hiện công tác tuyển dụng (xây dựng nguồn, search hồ sơ, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc, liên hệ, phản hồi ứng viên, ...);
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng (viết content tuyển dụng, seeding Fanpage, ...);
- Tham gia các lớp đào tạo từ các nhãn hàng lớn;
- Hỗ trợ các công tác hành chính.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thực tập từ 4 - 6 tháng;
- Sinh viên năm 4 hoặc sắp Tốt nghiệp, chuyên ngành Nhân sự, QTKD, ...;
- Có laptop cá nhân để làm việc;
- Năng động, chịu khó, ham học hỏi, chủ động trong công việc;
- Thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ mộc thực tập;
- Trực tiếp tham gia các hoạt động tuyển dụng khối Clinic;
- Được làm việc trong một môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
