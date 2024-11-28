Tuyển Data Analyst Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thu thập và phân tích dữ liệu trong kinh doanh và vận hành để tìm ra "Vấn đề là gì?" và cải thiện cùng các bộ phận liên quan.
Cộng tác với nhiều bộ phận như bán hàng, vận hành tìm hiểu sâu về yếu tố cản trở chính và tìm cách tối ưu hóa.
Theo dõi hiệu quả kinh doanh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và đưa ra các khuyến nghị để thúc đẩy hoạt động kinh doanh đạt các mốc dự kiến.
Hỗ trợ phân tích dữ liệu, cung cấp các báo cáo và khuyến nghị để thúc đẩy kinh doanh hiệu quả.
Tiến hành phân tích đặc biệt để xác định các vấn đề tiềm ẩn mới và đưa ra đề xuất.
Theo dõi hiệu quả các kênh bán hàng, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận và chi phí đi đúng hướng.
Liên lạc với nhóm R&D về cải tiến sản phẩm và hệ thống để đạt được thành công trong vận hành và trải nghiệm của khách hàng một cách tuyệt vời.
Đề xuất các chiến lược tăng trưởng, thực hiện và lãnh đạo các dự án để đảm bảo được những mục tiêu.
Tiến hành nghiên cứu thị trường, so sánh điểm chuẩn để đảm bảo khả năng cạnh tranh về giá của công ty và sự hài lòng của khách hàng.
Xây dựng, thể hiện và khuyến khích tinh thần "Kaizen" trong tổ chức.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, phân tích dữ liệu, sử dụng thành thạo các công cụ Data Analyst
Học vấn: Ưu tiên tốt nghiệp các trường về kinh tế, kĩ thuật,..
Công nghệ: Biết sử dụng AI hỗ trợ trong công việc (ChatGPT, Gemini,...)
Thái độ, tố chất:
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động.
Tích cực, kỷ luật.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000vnđ - 25.000.000vnđ/tháng
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.
Các chính sách:
Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty
Thưởng tháng lương thứ 13.
Phụ cấp công tác.
Đóng BHXH, BHYT.
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4, 1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, ...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

