Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tiền Giang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang:
- Tiền Giang
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Phiên dịch hiện trường, phiên dịch cuộc họp
Biên dịch cá tài liệu, hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại
Phối hợp hoàn thành các công việc khác do cấp trên sắp xếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết) Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí phiên dịch Thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết)
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí phiên dịch
Thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thoả thuận theo năng lực
- Phép năm, BHXH đầy đủ
- Thưởng các dịp Lễ, Tết
- Bao cơm trưa, cơm tăng ca
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
