Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tiền Giang

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tiền Giang

CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang:

- Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch hiện trường, phiên dịch cuộc họp Biên dịch cá tài liệu, hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại Phối hợp hoàn thành các công việc khác do cấp trên sắp xếp.
Phiên dịch hiện trường, phiên dịch cuộc họp
Biên dịch cá tài liệu, hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại
Phối hợp hoàn thành các công việc khác do cấp trên sắp xếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết) Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí phiên dịch Thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết)
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí phiên dịch
Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thoả thuận theo năng lực
- Phép năm, BHXH đầy đủ
- Thưởng các dịp Lễ, Tết
- Bao cơm trưa, cơm tăng ca
- Tổ chức sinh nhật hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 23B, 25A, 29A, 30 Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phien-dich-tieng-trung-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-tien-giang-job231159
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 11 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bến Tre Tiền Giang Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 242 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 231 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất Andros Asia - Công Ty TNHH Sản Xuất Trái Cây Hùng Phát làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận Andros Asia - Công Ty TNHH Sản Xuất Trái Cây Hùng Phát
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam làm việc tại Tiền Giang thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty TNHH CK Frozen Foods Việt Nam
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tiền Giang thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Tiền Giang thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang Công ty TNHH MTV Ô Tô Trường Hải Tiền Giang
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO ÂU MỸ
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang thu nhập 6 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH ANTA SPORTS VIỆT NAM
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên Viên Nghiên Cứu thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Hoa Cương
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển mặt bằng CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Trà Vinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÒA THÀNH PHÁT
8 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Bán hàng thời trang TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TH FASHION JOINT STOCK COMPANY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Tiền Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Elipsport làm việc tại Long An thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Elipsport
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Thợ điện lạnh CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH B2X CARE SOLUTIONS VIETNAM
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Công Ty TNHH Điện Thoại Viễn Thông BT Bến Tre làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Thoại Viễn Thông BT Bến Tre
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hậu Giang thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tiền Giang CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Thu Mua thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tiền Giang CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Tiền Giang CÔNG TY TNHH GIÀY APACHE VIỆT NAM
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bán hàng thời trang TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TH FASHION JOINT STOCK COMPANY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm