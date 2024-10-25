Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tiền Giang

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phiên dịch hiện trường, phiên dịch cuộc họp Biên dịch cá tài liệu, hồ sơ từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại Phối hợp hoàn thành các công việc khác do cấp trên sắp xếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết) Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí phiên dịch Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thoả thuận theo năng lực

- Phép năm, BHXH đầy đủ

- Thưởng các dịp Lễ, Tết

- Bao cơm trưa, cơm tăng ca

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WANT WANT VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin