Tuyển Product Marketing Tổng Công Ty TNHH Thương Mại Tín Dân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD

Trực tiếp bán hàng B2B (cho khách hàng nhà máy sản xuất) đồng thời quản lý phòng kinh doanh. Ngành hàng: Thiết bị tự động hóa.

* Kinh doanh

1/ Gọi điện thoại tư vấn chăm sóc , trực tiếp đi gặp khách hàng, thuyết phục khách hàng.

2/ Đi các sự kiện hoặc ra ngoài thị trường để lấy thông tin khách hàng và thông tin từ thị trường.

3/ Báo cáo hoạt động bán hàng lên CRM

4/ Phát triển nguồn khách hàng.

* Quản lý

1/ Theo dõi và thúc đẩy tiến độ công việc bán hàng của các nhân viên kinh doanh.

2/ Theo dõi các báo cáo của nhân viên kinh doanh mỗi ngày và có hành động kịp thời.

3/ Triển khai kế hoạch bán hàng cho phòng kinh doanh.

4/ Đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhân viên kinh doanh chốt đơn hàng.

5/ Phân tích xu hướng thị trường để tìm cơ hội kinh doanh mới.

6/ Phối hợp chặt chẽ với các Bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm.

7/ Báo cáo công việc thường xuyên cho quản lý cấp cao.