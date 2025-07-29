Tuyển Product Marketing Samsung Vina Electronics (Savina-S) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Samsung Vina Electronics (Savina-S)
- Hồ Chí Minh: 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
I. Pricing:
- Update CP Simulation for price setting preparation
- Pricing PUMI Knox Approval
- FIORI/ NERP Pricing Condition Reflection approval
Il. Planning
- Yearly & Monthly Planning & Forecasting
- Sales plan:
- Provide historical data to BU for sales planning preparation
- Collect & consolidate sales plan in details (pricing, SD, Net sales, Gross Margin,
sales by customer group) from BU;
- Review and confirm to upload system
- OH Planning:
- Prepare other CGS, LCM/ Aging, other O/H
- Review & cross-check CGS & Opex with CO Team
- Subsidiary PnL Review
III. Closing:
-Sales Closing:
Follow up & update sales progress (Billing/ Bundle/ Redemption Sales/ Other Revenue
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Samsung Vina Electronics (Savina-S) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung Vina Electronics (Savina-S)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
