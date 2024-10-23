Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 178 BÀ TRIỆU, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý bán hàng & thúc đẩy doanh số

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên (kỹ năng bán hàng, văn hóa thương hiệu, sắp xếp ca làm việc, theo dõi doanh số cá nhân, tuân thủ quy định, vi phạm,...) - Chăm sóc khách hàng, mở rộng khách hàng mới và xây dựng mạng lưới khách hàng quen thuộc để thúc đẩy doanh số. - Theo dõi, giám sát và báo cáo tình hình nhập hàng, phân bổ hàng và bán hàng

- Tập hợp số liệu báo cáo tại cửa hàng, gửi báo cáo tới các bộ phận liên quan theo từng thời gian cụ thể (Báo cáo doanh số, báo cáo nhân sự...)

- Chịu trách nhiệm kiểm kê hàng hóa định kỳ theo quy định của công ty

- Quản lý hàng hóa tại cửa hàng, tránh thất thoát hàng hóa xảy ra - Quản lý cơ sở vật chất và chất lượng vệ sinh tại cửa hàng

- Triển khai các chương trình khuyến mại và Chính sách Công ty tới nhân viên.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy Công ty ban hành. - Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 1 năm vị trí tương đương. Ưu tiên lĩnh vực thời trang.

1 năm

- Đạt chỉ tiêu doanh thu do cửa hàng đưa ra.

- Có khả năng phân tích, đề xuất các ý kiến để nâng cao chất lượng

- Nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm, giao tiếp tốt.

- Làm việc lâu dài, ổn định.

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung năng động.

- Cơ hội làm việc với thu nhập cao tương xứng với năng lực.

- Được hưởng lương thưởng cao và các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, thưởng ngày lễ, Tết, Teambuilding...) theo chính sách của công ty.

- Review lương định kỳ theo năng lực và kinh nghiệm ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH RECHIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin