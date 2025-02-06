Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: An Dương Vương, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Lên ý tưởng, chụp ảnh và xử lý hậu kỳ sản phẩm.

Bảo quản trang thiết bị làm việc.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý giao.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức;

Có niềm đam mê quay, chụp, chỉnh sửa hình ảnh;

Kỹ thuật chụp ảnh và xử lý hình ảnh cơ bản;

Teamwork tốt;

Sáng tạo và đề xuất ý tưởng mới nâng cao chất lượng hình ảnh;

Có trách nghiệm với công việc, chịu khó học hỏi;

Có laptop làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Hỗ trợ thực tập (50k -100k/ngày) + thưởng thêm nếu làm tốt;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp;

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.