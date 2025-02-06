Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: An Dương Vương, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Lên ý tưởng, chụp ảnh và xử lý hậu kỳ sản phẩm.
Bảo quản trang thiết bị làm việc.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp quản lý giao.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức;
Có niềm đam mê quay, chụp, chỉnh sửa hình ảnh;
Kỹ thuật chụp ảnh và xử lý hình ảnh cơ bản;
Teamwork tốt;
Sáng tạo và đề xuất ý tưởng mới nâng cao chất lượng hình ảnh;
Có trách nghiệm với công việc, chịu khó học hỏi;
Có laptop làm việc.
Có niềm đam mê quay, chụp, chỉnh sửa hình ảnh;
Kỹ thuật chụp ảnh và xử lý hình ảnh cơ bản;
Teamwork tốt;
Sáng tạo và đề xuất ý tưởng mới nâng cao chất lượng hình ảnh;
Có trách nghiệm với công việc, chịu khó học hỏi;
Có laptop làm việc.
Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Hỗ trợ thực tập (50k -100k/ngày) + thưởng thêm nếu làm tốt;
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp;
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp;
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBES TRADING VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI