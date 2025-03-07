Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 50 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hành chính:
Quản lý trang thiết bị, dụng cụ và các chi phí văn phòng;
Đảm bảo vận hành văn phòng: vệ sinh văn phòng, văn phòng phẩm, gửi xe;
Hỗ trợ in ấn, scan giấy tờ;
Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty.
Thu mua:
Theo dõi tồn kho văn phòng phẩm, xuất nhập hàng khi cần;
Phụ trách tìm nhà cung cấp và mua sắm: ấn phẩm MKT, văn phòng phẩm, quà tặng các dịp Lễ, Tết;
Hỗ trợ lập yêu cầu thanh toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc toàn thời gian trong ít nhất 3-6 tháng;
Khả năng quản lý và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc;
Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý tốt;
Chú ý đến từng chi tiết;
Có thể làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3.000.000 VND/tháng
Xác nhận chính thức về thời gian thực tập
Giờ làm việc linh hoạt: Thực tập sinh có thể nghỉ 3-4 buổi nửa ngày mỗi tuần tùy theo lịch học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE

CÔNG TY TNHH AMERICAN UNIVERSITY OF SCIENCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 50 Truong Dinh Street, District 3, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

