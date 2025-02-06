Tuyển Thực tập sinh Muamau làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Muamau
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tòa nhà VNO, 129 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH ENEXTREND.VN
MuaMau
I. Mục tiêu:
II. Nhiệm vụ:
III. Đào tạo:
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngôn ngữ Trung
Ngoại ngữ: sử dụng thành thạo Tiếng Trung Phổ Thông
Tại Muamau Thì Được Hưởng Những Gì
CHƯƠNG TRÌNH “QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ” 2024 có gì?
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Muamau
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
