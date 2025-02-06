Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH HAVIAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Greenview Villas 136/10 Phổ Quang, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát, điều hành, chịu trách nhiệm hoạt động nhập kho, xuất kho, lưu kho về chất lượng, giao hàng và chi phí.

Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hằng ngày và bảo đảm tất cả hàng hóa phải có định mức tồn kho tối thiểu. Nếu số lượng hàng hóa xuất/nhập biến động, phải đề xuất lên cấp quản lý Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa

Theo dõi tiến độ cung cấp hàng để đảm bảo hàng hóa cung cấp đúng hạn theo thời gian đặt hàng.

Đặt hàng tái sản xuất đối với những sản phẩm bán chạy.

Theo dõi tình hình tiêu thụ sản phẩm, đề xuất tái sản xuất cho sản phẩm bán chạy, đề xuất giải pháp cho sản phẩm bán chậm.

Thực hiện dán tem – nhãn phụ theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa.

Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dể tìm kiếm

Phối hợp với các bộ phận / nhóm khác để đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu chung của Công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên làm việc Full-time

Sinh viên đang theo học các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học ở TP HCM các khối ngành Kinh tế, Ngoại thương, Marketing, QTKD, Kế toán, Tài chính,...

Khả năng sử dụng thành thạo Excel, Internet, đánh máy tốt.

Năng động, sáng tạo, chủ động, chăm chỉ, trung thực.

Khả năng tự học hỏi và thành thạo công nghệ là một điểm cộng.

Ưu tiên ứng viên phù hợp với môi trường Start-up và mong muốn trở thành Leaders.

Tại Công ty TNHH HAVIAS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cực kì hấp dẫn tùy vị trí và năng lực.

Chính sách ESOP dành cho những nhân viên gắn bó và từ cấp bậc quản lý trở lên.

Được training về kĩ năng chuyên môn kỹ càng tại vị trí đảm nhiệm.

Được đào tạo để trở thành nhân viên xuất sắc trong mỗi lĩnh vực theo đuổi.

Cơ hội thăng tiến vị trí quản lý nếu có năng lực tốt. Định kì 3 tháng đánh giá 1 lần.

Hỗ trợ xoay ca đối với vị trí Partime.

Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

Môi trường Start-Up học được nhiều, nhiều thách thức, nhiều cơ hội thăng tiến, nhiều giá trị tích lũy trong thời gian ngắn.

Phúc lợi đặc biệt cho các nhân viên cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HAVIAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin