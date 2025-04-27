Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO
- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm.
Ghi nhận lỗi rõ ràng, phối hợp với lập trình viên để xử lý triệt để.
Tham gia quy trình làm việc linh hoạt theo Agile/Scrum
Tương tác với đội phát triển để hiểu rõ hơn về sản phẩm, phối hợp trong quá trình sửa lỗi.
Kiểm tra các luồng checkout, thanh toán, vận chuyển, đăng nhập, đăng ký, quản lý sản phẩm, CMS, v.v.
Ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thử rõ ràng, có logic.
Hoàn thành các công việc theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO Thì Được Hưởng Những Gì
Cùng làm việc với team vui vẻ, trẻ trung, tử tế và luôn sẵn sàng chia sẻ để cùng nhau phát triển
Hỗ trợ phụ cấp thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
