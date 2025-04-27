Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm.
Ghi nhận lỗi rõ ràng, phối hợp với lập trình viên để xử lý triệt để.
Tham gia quy trình làm việc linh hoạt theo Agile/Scrum
Tương tác với đội phát triển để hiểu rõ hơn về sản phẩm, phối hợp trong quá trình sửa lỗi.
Kiểm tra các luồng checkout, thanh toán, vận chuyển, đăng nhập, đăng ký, quản lý sản phẩm, CMS, v.v.
Ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thử rõ ràng, có logic.
Hoàn thành các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh, ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội ký HĐLĐ chính thức với công ty sau thời gian đào tạo và nhận mức lương hấp dẫn, cùng các chế độ chính sách của công ty.
Cùng làm việc với team vui vẻ, trẻ trung, tử tế và luôn sẵn sàng chia sẻ để cùng nhau phát triển
Hỗ trợ phụ cấp thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

