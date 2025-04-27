Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VINCO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

phân tích và báo cáo các dữ liệu thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng của sản phẩm.

Ghi nhận lỗi rõ ràng, phối hợp với lập trình viên để xử lý triệt để.

Tham gia quy trình làm việc linh hoạt theo Agile/Scrum

Tương tác với đội phát triển để hiểu rõ hơn về sản phẩm, phối hợp trong quá trình sửa lỗi.

Kiểm tra các luồng checkout, thanh toán, vận chuyển, đăng nhập, đăng ký, quản lý sản phẩm, CMS, v.v.

Ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm thử rõ ràng, có logic.

Hoàn thành các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh, ứng viên có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

Quyền Lợi

Có cơ hội ký HĐLĐ chính thức với công ty sau thời gian đào tạo và nhận mức lương hấp dẫn, cùng các chế độ chính sách của công ty.

Cùng làm việc với team vui vẻ, trẻ trung, tử tế và luôn sẵn sàng chia sẻ để cùng nhau phát triển

Hỗ trợ phụ cấp thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển

