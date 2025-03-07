Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27B đường số 12, KP2, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

- Có hiểu biết cơ bản về marketing để thiết kế và sản xuất các sản phẩm media phục vụ cho Ads và PR truyền thông.

- Thiết kế hình ảnh: Thiết kế & Chỉnh sửa hình ảnh theo yêu cầu của bộ phận Digital và Content.

- Tham gia đóng góp ý kiến sáng tạo các nội dung video mới theo xu hướng và định hướng của Công ty, trên các nền tảng Tiktok, facebook, Youtube,...

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp.

- Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối các Trường Đại học và Cao Đẳng, chuyên ngành thiết kế đồ hoạ hoặc liên quan

- Sử dụng cơ bản về thiết kế đồ họa,biên tập video

- Tư duy dựng video hiện đại

- Cập nhật xu hướng liên tục

- Hiểu biết về mạng xã hội

- Biết sử dụng tốt các ứng dụng đồ họa,chỉnh sửa ảnh cơ bản

- Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc, biết chụp hình, quay phim dựng clip ngắn cơ bản

- Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.

- Được tham gia các công tác của Phòng Marketing và thiết kế

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến

- Có cơ hội làm nhân viên chính thức

- Được xác nhận dấu thực tập và cung cấp thông tin về quy trình và các số liệu cho phép

