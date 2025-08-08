Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27B Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, thu thập thông tin và xây dựng data KOC/KOL theo yêu cầu.

Hỗ trợ liên hệ, nhắn tin KOL/KOC, gửi brief và theo dõi tiến độ nội dung.

Ghi nhận, lưu trữ kết quả triển khai chiến dịch, hỗ trợ báo cáo hiệu quả.

Theo dõi, cập nhật trend thị trường KOC/KOL trên các nền tảng xã hội.

Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 – năm cuối các ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quan hệ công chúng,...

Có niềm yêu thích với ngành influencer marketing, chủ động và có tinh thần học hỏi.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và linh hoạt xử lý tình huống.

Biết sử dụng cơ bản Excel/Google Sheet.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập + thưởng theo năng lực

Được đào tạo kỹ năng tìm kiếm, đàm phán, triển khai chiến dịch KOL.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có mentor hướng dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin