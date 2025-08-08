Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
- Hồ Chí Minh: 27B Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tìm kiếm, thu thập thông tin và xây dựng data KOC/KOL theo yêu cầu.
Hỗ trợ liên hệ, nhắn tin KOL/KOC, gửi brief và theo dõi tiến độ nội dung.
Ghi nhận, lưu trữ kết quả triển khai chiến dịch, hỗ trợ báo cáo hiệu quả.
Theo dõi, cập nhật trend thị trường KOC/KOL trên các nền tảng xã hội.
Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có niềm yêu thích với ngành influencer marketing, chủ động và có tinh thần học hỏi.
Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và linh hoạt xử lý tình huống.
Biết sử dụng cơ bản Excel/Google Sheet.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng tìm kiếm, đàm phán, triển khai chiến dịch KOL.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có mentor hướng dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI