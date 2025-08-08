Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27B Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm, thu thập thông tin và xây dựng data KOC/KOL theo yêu cầu.
Hỗ trợ liên hệ, nhắn tin KOL/KOC, gửi brief và theo dõi tiến độ nội dung.
Ghi nhận, lưu trữ kết quả triển khai chiến dịch, hỗ trợ báo cáo hiệu quả.
Theo dõi, cập nhật trend thị trường KOC/KOL trên các nền tảng xã hội.
Hỗ trợ các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 – năm cuối các ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Quan hệ công chúng,...
Có niềm yêu thích với ngành influencer marketing, chủ động và có tinh thần học hỏi.
Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và linh hoạt xử lý tình huống.
Biết sử dụng cơ bản Excel/Google Sheet.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập + thưởng theo năng lực
Được đào tạo kỹ năng tìm kiếm, đàm phán, triển khai chiến dịch KOL.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có mentor hướng dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINGROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27B Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

