Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Vhomes building, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ

Chịu trách nhiệm truyền thông nội bộ, sự kiện công ty, sự kiện bán hàng,..

Tổ chức sự kiện nội bộ: Lên ý tưởng và thực hiện trương trình sự kiện công ty như sinh nhật, kỷ niệm, team building, hoạt động văn hoá công ty,…

Tổng hợp, báo cáo hiệu quả truyền thông hàng tuần, hàng tháng, đề xuất cải tiến để nâng cao chất lượng hoạt động.

Truyền thông nội bộ văn hóa công ty và các trương trình truyền thông theo chỉ đạo

Điều phối, dẫn dắt các chương trình nội bộ và sự kiện quy mô nhỏ của công ty, tạo bầu không khí sôi động, gắn kết.

Thực hiện các công việc khách theo tính chất công việc phát sinh tại thời điểm và theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế (Canva, Photoshop) và dựng video là lợi thế.

Kỹ năng tổ chức sự kiện, quản lý thời gian và xử lý công việc linh hoạt.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc tại các mô hình kinh doanh dịch vụ, giải trí, du lịch, nhà hàng…

Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ (còn thưởng dựa trên kinh nghiệm và năng lực)

Thử việc 2 tháng: hưởng 85% chính thức 100% và đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.

Được trang bị đầy đủ văn phòng phẩm để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Vhomes

Cách Thức Ứng Tuyển