Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Garden Hill, 99 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Đến 25 Triệu

1. Đào tạo (50%)

Đánh giá tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo để đề xuất chương trình đào tạo phù hợp. Thiết kế chương trình đào tạo; Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy và tài liệu đào tạo cho từng chương trình; Phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan để xây dựng chương trình đào tạo chất lượng.

Trực tiếp đứng giảng dạy các lớp nội bộ cơ bản: Hội nhập, Quy trình làm việc, Kỹ năng cơ bản...

Phối hợp với các Phòng ban chuyên môn để thực hiện tổ chức đào tạo các khóa học liên quan đến sản phẩm, kiến thức chuyên môn & kỹ năng nghiệp vụ.

Sử dụng đa dạng phương pháp giảng dạy như bài giảng, thảo luận, thực hành, e-learning, thuê guest speaker v.v. đảm bảo chương trình đào tạo được thực hiện hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Đánh giá hiệu quả đào tạo: Thu thập phản hồi từ học viên và các bên liên quan để đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo; Phân tích kết quả đánh giá và đề xuất giải pháp cải tiến chương trình đào tạo.

2. Truyền thông nội bộ (50%)

Sáng tạo nội dung, viết bài và quản trị Fanpage, Website của công ty.

PR & Tổ chức các sự kiện, hội thảo, cuộc thi... để tăng cường sự tương tác và gắn kết nội bộ.

Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các hoạt động truyền thông hiệu quả.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Truyền thông, Sư phạm hoặc lĩnh vực liên quan

Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức về các phương pháp giảng dạy, đánh giá và truyền thông.

Kỹ năng thuyết trình tốt.; Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.;

Kỹ năng giao tiếp, kết nối và làm việc nhóm hiệu quả

Kỹ năng viết, thiết kế và sáng tạo nội dung.;

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Có đam mê với công tác đào tạo và phát triển con người

Biết sử dụng các công cụ thiết kế: Canva, Photoshop

Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương UPTO 25 Triệu, thỏa thuận phù hợp với năng lực ứng viên

Thưởng hiệu quả làm việc vào cuối năm tài chính, tổng gói thưởng lên đến 15 tháng lương

Thưởng dịp tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật,hiếu-hỷ...

Được tài trợ, tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, chuyên môn hàng năm, thi lấy chứng chỉ để phục vụ cho công việc.

Review đánh giá tăng lương hàng năm

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo luật lao động

Làm việc tại công ty quy mô lớn, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới

Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện, văn hóa trao đổi thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển

Dự án lớn áp dụng các công nghệ tiên tiến nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ các senior và chuyên gia hàng đầu

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin