Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 28 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Công việc hành chính (60%)
Quản lý con dấu, chữ ký số, lưu trữ hồ sơ, công văn, giấy tờ công ty ... theo đúng quy định.
Thực hiện quy trình mua sắm, quản lý, cập nhật dữ liệu, kiểm kê báo cáo dữ liệu tài sản định kỳ : Theo dõi quản lý, Cấp phát mới , thay thế sửa chữa , thiết bị lỗi hỏng , thanh lý, khấu hao, bảo trì , bảo dưỡng ... tài sản, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao cho hệ thống NEWSUN.
Rà soát đánh giá chất lượng và giá thành các nhà cung cấp định kỳ.
Giám sát việc tuân thủ nội quy của cán bộ nhân viên (bảo đảm vệ sinh môi trường, đồng phục,...)
Tổ chức công tác bảo vệ tài sản, an ninh, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường làm việc cho hệ thống.
Lễ tân đón tiếp khách : Xin thông tin khách đến, chuyển thông tin đến các bộ phận tiếp đón, hỗ trợ tiếp đón (nếu Bộ phận yêu cầu).
Phối hợp với bộ phận nhân sự triển khai, thực hiện chính sách, chế độ phúc lợi theo quy định của sổ tay nhân viên: ma chay, cưới xin , thăm hỏi, lễ tết , sinh nhật...
Giữ liên lạc và thực hiện các nhiệm vụ của doanh nghiệp với chính quyền sở tại theo quy định pháp luật (nếu cần).
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP (5%)
Công việc truyền thông nội bộ (40%)
Xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp yêu cầu xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tháng, quý , năm. Phụ trách các kênh truyền thông của công ty: Group Tân Thái Sơn, các trang Fanpage, bản tin nội bộ trên phần mềm nhân sự, các group nhóm nội bộ...
Lan tỏa giá trị cốt lõi, tầm nhìn, sứ mệnh và xây dựng văn hóa công ty ngày một tốt hơn.
Khảo sát đánh giá về văn hoá và hiệu quả các kênh truyền thông, báo cáo và đề xuất phương án truyền thông cho cấp trên.
Xây dựng kế hoạch các hoạt động và tổ chức các sự kiện của công ty trong 1 năm, ngân sách dự kiến của từng hoạt động.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về hành chính, nhân sự hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp khéo léo, nhiệt tình trong công việc
Trung thực, cẩn thận, khiêm tốn, có khả năng chịu áp lực cao.
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000
Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...
Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...
Chế độ nghỉ phép từ 12 ngày/năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Được tham gia các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28, Ngõ 168, Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

