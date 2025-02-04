Tuyển Truyền thông nội bộ No Power-up làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại No Power-up
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 80 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổ chức các sự kiện nội bộ công ty cùng team HR
Truyền thông các thông tin tới nhân viên công ty
Các yêu cầu khác của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng quay và dựng video, chụp ảnh, viết lách tốt.
- Yêu thích việc tổ chức các sự kiện nội bộ.
- Năng động, vui vẻ, hoạt bát và hòa đồng.
- Có khả năng làm việc độc lập tốt.
- CV và sản phẩm ứng tuyển cần bao gồm đường link các sự kiện mà ứng viên đã từng tổ chức.
Tại No Power-up Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, thoải mái, không overtime;
- Ăn trưa miễn phí;
- Thưởng vào các ngày Lễ, Tết;
- Trang phục freestyle.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại No Power-up
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
