Tuyển Truyền thông nội bộ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 120 Triệu

Mức lương 8 - 120 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 120 Triệu

Triển khai kế hoạch và thực hiện các chương trình nội bộ của Tập đoàn HBR Holdings (Kickoff, Trung thu, Sinh nhật công ty, Du lịch hè,...)

Đào tạo hội nhập cho CBNV mới (1 tuần/ lần)

Phụ trách chính về làm việc với B.U (về văn hóa doanh nghiệp) ở tất cả các phòng ban: Langmaster, LangGo, Trường doanh nhân HBR, BingGo

Làm việc, đi quay và support dựng phỏng vấn best salesman, đi sâu vào tìm hiểu về performance của doanh nghiệp

Chịu trách nhiệm nội dung Bản tin nội bộ hàng tháng

Happy Friday hàng tuần sinh nhật nhân sự ...

Sản xuất nội dung trên page HBR Holdings, Hope for life, group Đại Gia Đình

Support các chương trình từ thiện về giấy tờ và chuẩn bị đồ hậu cần

Sáng tạo các ý tưởng & trực tiếp triển khai các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể của Tập đoàn.

Thực hiện các công việc phối hợp khác trong phạm vi trách nhiệm của Ban Truyền thông – Văn hóa phân công.

Cập nhật, báo cáo công việc theo tuần.

Với Mức Lương 8 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kinh nghiệm:

Thái độ, tố chất:

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

Nhanh nhẹn, chủ động.

Tích cực, kỷ luật.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000vnđ – 12.000.000vnđ/tháng.

Lương cứng:

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Phụ cấp:

Các chính sách:

Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram.

Lộ trình thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm sau 6 tháng - 1 năm làm việc.

Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

Thưởng tháng lương thứ 13.

Phụ cấp công tác.

Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

