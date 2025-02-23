Tuyển Truyền thông nội bộ FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

FPT Software Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
FPT Software Pro Company

Truyền thông nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại FPT Software Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Content Creator

- CTV Phòng Truyền thông Nội bộ, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào hỗ trợ và thực thi các hoạt động truyền thông từ cơ bản đến chuyên sâu bao gồm:
Content Marketing
Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding…).
Tối ưu hóa Website với các công cụ tìm kiếm
Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.
Biên kịch
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch nội dung video theo yêu cầu.
Xây dựng kịch bản video độc đáo, mới lạ cho các clip của Công ty trên các nền tảng mạng xã hội (Tiktok, Youtube, Facebook..)
Biên tập nội dung video hàng tuần.
Hoàn thành sản phẩm (hình và tiếng) cùng với team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sử dụng các công cụ đáp ứng các công việc trên
Có khiếu thẩm mỹ tinh tế và giàu ý tưởng. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Có khả năng làm việc nhóm và quản lý đội nhóm tốt. Nhiệt tình, năng động, trung thực, chịu được áp lực trong công việc.
Có khả năng sử dụng các công cụ AI vào sáng tạo nội dung.
Tiếng Anh: Đọc – Viết – Dịch – Giao tiếp tốt.

Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, trẻ trung.
Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, phát triển bản thân của tập đoàn FPT.
Trải nghiệm môi trường văn hóa đặc trưng và làm việc tại một trong những khu Campus – văn phòng làm việc xanh và hiện đại nhất Việt Nam.
Có cơ hội được làm việc với nhiều phòng ban và được giới thiệu trở thành nhân viên chính thức…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT Software Pro Company

FPT Software Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Building, số 17 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

