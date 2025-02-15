Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 30, tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, KĐT Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ:

sáng tạo các ý tưởng và tổ chức các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo mục tiêu từng giai đoạn cụ thể của công ty

chịu trách nhiệm tổ chức, sản xuất nội dung và quản lý, phát triển các kênh truyền thông nội bộ trên các nền tảng như radio, email, fanpage, facebook, Tiktok, IG,... bản tin trên website

Đóng vai trò là thành phần ban tổ chức, chịu trách nhiệm MC hoặc điều phối các sự kiện truyền thông

Phát triển văn hóa doanh nghiệp:

xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa để truyền tải giá trị công ty, thúc đẩy hình thành tính cách các CBNV theo hình mẫu công ty theo đuổi

phối hợp và thực hiện truyền thông các giá trị văn hóa bằng nhiều hình thức khác nhau và phát triển trên các nền tảng mạng xã hội

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng,...

có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

có kinh nghiệm tổ chức sự kiện

có thể chụp ảnh, sử dụng phần mềm thiết kế, edit mức cơ bản

có năng khiếu văn hóa nghệ thuật: ca hát, MC, nhảy, múa,...

chịu được áp lực công việc, chạy sự kiện, chạy dự án,...

khả năng kết nối tốt, chủ động trong công việc, tư duy sáng tạo và có tư duy thẩm mỹ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13-18M

Làm việc môi trường năng động, trẻ

Đảm bảo chế độ lao động theo Luật: bảo hiểm, lương tháng 13,...Ngoài ra thưởng lễ tết

