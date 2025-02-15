Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 30, tòa nhà Handico, Đường Phạm Hùng, KĐT Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP.HN, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Tổ chức hoạt động truyền thông nội bộ:
sáng tạo các ý tưởng và tổ chức các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo mục tiêu từng giai đoạn cụ thể của công ty
chịu trách nhiệm tổ chức, sản xuất nội dung và quản lý, phát triển các kênh truyền thông nội bộ trên các nền tảng như radio, email, fanpage, facebook, Tiktok, IG,... bản tin trên website
Đóng vai trò là thành phần ban tổ chức, chịu trách nhiệm MC hoặc điều phối các sự kiện truyền thông
Phát triển văn hóa doanh nghiệp:
xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa để truyền tải giá trị công ty, thúc đẩy hình thành tính cách các CBNV theo hình mẫu công ty theo đuổi
phối hợp và thực hiện truyền thông các giá trị văn hóa bằng nhiều hình thức khác nhau và phát triển trên các nền tảng mạng xã hội

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng,...
có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
có kinh nghiệm tổ chức sự kiện
có thể chụp ảnh, sử dụng phần mềm thiết kế, edit mức cơ bản
có năng khiếu văn hóa nghệ thuật: ca hát, MC, nhảy, múa,...
chịu được áp lực công việc, chạy sự kiện, chạy dự án,...
khả năng kết nối tốt, chủ động trong công việc, tư duy sáng tạo và có tư duy thẩm mỹ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 13-18M
Làm việc môi trường năng động, trẻ
Đảm bảo chế độ lao động theo Luật: bảo hiểm, lương tháng 13,...Ngoài ra thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BABIES

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 30, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,TP. Hà Nội

