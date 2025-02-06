Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 352 Giải Phóng , Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Truyền thông nội bộ

Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông nội bộ nhằm kết nối, tạo động lực và gắn kết nhân viên với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của công ty.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ như bản tin công ty, email, bảng tin nội bộ và mạng xã hội công ty, đảm bảo thông tin được truyền tải một cách hiệu quả và hấp dẫn.

Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện nội bộ teambuilding, các chương trình đào tạo và các hoạt động văn hóa khác nhằm tăng cường tinh thần làm việc và sự gắn kết của nhân viên.

Phát triển và cập nhật các nội dung truyền thông nội bộ, tạo các tài liệu, hình ảnh và video truyền tải thông điệp từ ban lãnh đạo đến các phòng ban.

Thực hiện khảo sát nội bộ, thu thập phản hồi của nhân viên để cải tiến các hoạt động truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến Truyền thông, Marketing, Thương mại điện tử...

Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Độ tuổi từ 2000 trở lên

Tiếng anh khá

Ưu tiên có kinh nghiệm làm MC, dẫn chương trình

Có đam mê và hiểu biết về văn hóa Âu Mỹ, đặc biệt là các phong cách truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp.

Kỹ năng viết lách tốt, khả năng truyền đạt ý tưởng rõ ràng, sáng tạo và thu hút.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả, có khả năng tổ chức các sự kiện và hoạt động nội bộ.

Sáng tạo, chủ động, có kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần hợp tác cao.

Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8M - 12M

Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước

Đi du lịch 2 lần 1 năm

Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN

Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước

Lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)

Tham gia CLB bóng đá, cầu lông,...

Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động. Môi trường làm việc lành mạnh và đoàn kết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FOLINAS

