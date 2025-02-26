Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 - 21 D5A Biệt thự Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược & kế hoạch truyền thông tổng thể.

- Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh truyền thông (bên ngoài & nội bộ); Xây dựng quan hệ với các đối tác báo chí truyền thông.

- Chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông phục vụ cho hoạt động truyền thông của tập đoàn.

- Lập kế hoạch truyền thông theo chiến dịch của sản phẩm và thực hiện/ giám sát thực hiện các kế hoạch đó.

- Hỗ trợ các nội dung: viết, truyền thông, giao tiếp ch các bộ nhân viên tập đoàn (theo từng chương trình cụ thể).

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí hoặc các ngành có liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty quy mô nhân sự trên 200 người. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc am hiểu môi trường sản xuất

- Hiểu biết về ngành truyền thông, đặc biệt là các kênh social media.

- Có kỹ năng tốt về viết và biên tập, lập kế hoạch truyền thông...

- Có khả năng làm MC các sự kiện

- Có khả năng đi công tác

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận theo năng lực

- Phụ cấp ăn trưa 35,000 VNĐ/ngày

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.

- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.

- Du lịch hè hàng năm.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Địa điểm làm việc: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Anh (Mian Group) 19-21, D5A khu biệt thự Vườn Đào, Phường Phú Thượng , Quận Tây Hồ , Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

