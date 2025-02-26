Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19

- 21 D5A Biệt thự Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược & kế hoạch truyền thông tổng thể.
- Thiết lập, duy trì và phát triển các kênh truyền thông (bên ngoài & nội bộ); Xây dựng quan hệ với các đối tác báo chí truyền thông.
- Chịu trách nhiệm về nội dung truyền thông phục vụ cho hoạt động truyền thông của tập đoàn.
- Lập kế hoạch truyền thông theo chiến dịch của sản phẩm và thực hiện/ giám sát thực hiện các kế hoạch đó.
- Hỗ trợ các nội dung: viết, truyền thông, giao tiếp ch các bộ nhân viên tập đoàn (theo từng chương trình cụ thể).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Báo chí hoặc các ngành có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty quy mô nhân sự trên 200 người. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc am hiểu môi trường sản xuất
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty quy mô nhân sự trên 200 người
- Hiểu biết về ngành truyền thông, đặc biệt là các kênh social media.
- Có kỹ năng tốt về viết và biên tập, lập kế hoạch truyền thông...
- Có khả năng làm MC các sự kiện
- Có khả năng đi công tác

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận theo năng lực
- Phụ cấp ăn trưa 35,000 VNĐ/ngày
- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.
- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.
- Du lịch hè hàng năm.
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Địa điểm làm việc: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Anh (Mian Group) 19-21, D5A khu biệt thự Vườn Đào, Phường Phú Thượng , Quận Tây Hồ , Hà Nội
Địa điểm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, tòa nhà Veam Tây Hồ, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

