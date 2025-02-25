Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô III Số 23B Đường 19/5A KCN Tân Bình,Tây Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Xây dựng & triển khai kế hoạch Trade Marketing, phát triển ngành hàng, kênh bán hàng:
Lập kế hoạch & triển khai các chương trình khuyến mãi, trưng bày, activation, product packaging,...hiệu quả thu hút shopper tại điểm bán nhằm thúc đẩy doanh số Sell-out.
Phối hợp với Sales team trong các hạng mục đầu tư TTA, Trưng Bày, Khuyến Mãi, Quảng Cáo, Khác,... với Khách Hàng để hỗ trợ tối ưu Doanh số Sell-in.
Phối hợp với Sales team, Brand Marketing để tối ưu hiệu suất bán hàng theo từng kênh (GT, MT, ECOM...) cho các ngành hàng mình phụ trách.
Phát triển và quản lý các điểm trưng bày + POSM
Phát triển, rà soát, audit thường xuyên các điểm trưng bày và tối ưu chi phí, vị trí trưng bày.
Duy trì và đảm bảo chất lượng + hình ảnh POSM tại điểm bán đúng tiêu chuẩn.
Brief thiết kế, quản lý và theo dõi sản xuất, thi công POSM mới, thay thế.
Quản lý & thực hiện các chương trình khuyến mãi và Activation hiệu quả:
Lập kế hoạch promotion picture cụ thể cho từng segment, phối hợp cùng Sale team tham gia lên các deal livestream, SBD/Brand Day đặc biệt cho Top Khách Hàng.
Theo dõi giá và hỗ trợ kiểm soát các chương trình khuyến mãi, giá bán hiệu quả theo quy định, cân bằng giữa các kênh, đặc biệt kênh ECOM
Phối hợp cùng Sales team, Brand để booking & Quản lý, thực hiện các chương trình Activation tại điểm bán (sampling, redemption, new product launching,...).
Giám sát và đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi, Activation.
Cập nhật thông tin & thị trường
Thường xuyên đi thi trường & đọc báo cáo, cập nhật dữ liệu, insight từ ngành hàng và hành vi mua sắm, tiêu dùng.
Theo dõi xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các hoạt động phù hợp.
Soạn và cập nhật tài liệu training cho đội ngũ bán hàng, bày biện về thông tin sản phẩm, các quy định, kiến thức, kỹ năng tư vấn, bán hàng, trưng bày,...
Báo cáo & Quản lí ngân sách hiệu quả theo ngành hàng:
Thực thi và tracking để sử dụng tối ưu, hiệu quả ngân sách nhằm gia tăng doanh số và đảm bảo tăng trưởng các yếu tố nền tảng tại điểm bán như: phân phối GP-D,Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các chiến dịch để đánh giá hiệu quả của các hoạt động Trade Marketing, đề xuất cải tiến để tối ưu hiệu suất.
Tổng hợp, phân tích dữ liệu từ các chương trình Trade Marketing và đưa ra đề xuất cải thiện.
Báo cáo kết quả thực hiện các chiến dịch và báo cáo tháng.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Trade Marketing, ưu tiên ngành FMCG, bán lẻ.
1-2 năm kinh nghiệm
Kỹ năng phân tích dữ liệu, quản lý ngân sách và đánh giá hiệu quả chương trình.
Thành thạo Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word,...).
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (cần làm việc với team regional)
Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và phối hợp tốt với các phòng ban.
Năng động, sáng tạo và có tư duy chiến lược.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ Thứ 2-Thứ 6 (Thứ 7 sáng: Online)
Cung cấp công cụ dụng cụ làm việc
Sau 02 tháng :Tham gia Bảo Hiểm Xã Hội đầy đủ
Review lương mỗi năm
Chương trình thưởng tháng/quý/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Bùi Thị Xuân- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

