Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Trade Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà SCIC, 16 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiến hành thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ, chợ, tạp hóa, trường học, siêu thị ... trên thị trường, khách hàng kênh TMĐT nhằm phân tích báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng sản phẩm, các kế hoạch trade marketing của đối thủ để phân tích, đánh giá và có kế hoạch hành động cụ thể cho từng kênh bán hàng
Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình trưng bày hoặc các hoạt động activation tại điểm bán.
Giám sát đánh giá hoạt động trưng bày POSM/ activation tại các điểm bán đảm bảo triển khai đủ và đúng tiến độ đã đề ra.
Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày tại điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo... và các chương trình kích hoạt nhãn hàng, đảm bảo sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm công ty so với đối thủ cạnh tranh.
Phối hợp với Sales team tổ chức các hoạt động sampling, quản cáo, hoạt náo... tại điểm bán, siêu thị, chợ, trường học ... nhằm gia tăng độ nhận diện thương hiệu, trải nghiệm của khách hàng về sản phẩm của Công ty. Tổng kết, phân tích, đánh giá hoạt động sampling của từng kênh bán hàng .
Phối hợp tương tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo các hoạt động/ kế hoạch đề ra được thực hiện trơn tru và tối ưu hóa kết quả kinh doanh
Theo dõi và điều phối hàng hóa cho các chương trình khuyến mại
Lập báo cáo định kỳ theo các hoạt động của hoặc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế
Vi tính: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Kiến thức
Hiểu biết về lĩnh vực tiêu dùng nhanh, hệ thống phân phối và kinh doanh;
Hiểu biết về các kỹ năng phân tích thị trường, xây dựng chương trình hỗ trợ bán hàng, thúc đẩy doanh số
Có kinh nghiệm phối hợp triển khai các chương trình do công ty đề ra: khuyến mãi, trưng bày, sampling ...
Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề;
Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, thương lượng;

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hiệu xuất hàng tháng, năm
Trợ cấp chi phí cơm trưa/Ăn cơm miễn phí ở nhà máy
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước
Bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe & răng hàm mặt của Bảo Việt
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

